Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум

ФАН-ТВ

В Северной столице стартовал Международный юридический форум. В нем принимают участие 20 министров юстиции и руководители высших органов власти из 34 государств. Деловая программа включает более 120 мероприятий, а также встречи юристов и специалистов отрасли из разных стран и областей для обмена мнениями по важнейшим вопросам современного права.

В рамках форума состоялась сессия Ассоциации юристов России «Актуальные проблемы защиты прав соотечественников за рубежом». Модератором выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Эксперты подчеркнули: русофобия в недружественных странах неуклонно растет. Об этом свидетельствует возросшее число обращений наших соотечественников о гонениях и открытой вражде со стороны граждан других государств.

В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум
«По-прежнему, как мне кажется, не хватает реальных механизмов для того, чтобы противостоять этому, чтобы противодействовать этому. Хорошо обсуждались юридические механизмы: мы обращаемся в местные суды, адвокатские конторы; ассоциации обращаются в местные правоохранительные органы, в международные организации, и так далее. Но даже сегодня констатировалось, что не великая доля решений выносится в пользу наших с вами соотечественников. Все-таки русофобия проникает и в правоохранительную систему», — отметил Примаков.

Также в рамках международного юридического форума обсуждались преступления западных стран в отношении детей Донбасса. На сессии присутствовали министр юстиции Константин Чуйченко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Модератором выступил журналист Владимир Соловьев.

В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум

В своем докладе председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что с 2014 года его ведомство возбудило более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе. С того времени погибли более 5000 человек, в том числе не менее 138 детей. Самой маленькой жертве украинской агрессии довелось прожить лишь 27 дней.

В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум
«В последнее время мы как раз занимались проблемой похищения детей представителями стран Запада, вывозом этих детей за рубеж. С целью неизвестной нам, но зачастую, как опыт показывает, это связано с торговлей людьми: детей продают на органы, задействуют в сексуальных кольцах, отправляют к педофилам и продают для усыновления или в рабство», — отметила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.

Мира Тэрада надеется, что в рамках XI Международного экономического форума, который продлится до 13 мая, будут предложены системные решения по борьбе с преступлениями против детей.
пмюф петербургский международный юридический форум
Военкоры ФАН