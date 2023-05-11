В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум

В Северной столице стартовал Международный юридический форум. В нем принимают участие 20 министров юстиции и руководители высших органов власти из 34 государств. Деловая программа включает более 120 мероприятий, а также встречи юристов и специалистов отрасли из разных стран и областей для обмена мнениями по важнейшим вопросам современного права.
В рамках форума состоялась сессия Ассоциации юристов России «Актуальные проблемы защиты прав соотечественников за рубежом». Модератором выступил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков. Эксперты подчеркнули: русофобия в недружественных странах неуклонно растет. Об этом свидетельствует возросшее число обращений наших соотечественников о гонениях и открытой вражде со стороны граждан других государств.
«По-прежнему, как мне кажется, не хватает реальных механизмов для того, чтобы противостоять этому, чтобы противодействовать этому. Хорошо обсуждались юридические механизмы: мы обращаемся в местные суды, адвокатские конторы; ассоциации обращаются в местные правоохранительные органы, в международные организации, и так далее. Но даже сегодня констатировалось, что не великая доля решений выносится в пользу наших с вами соотечественников. Все-таки русофобия проникает и в правоохранительную систему», — отметил Примаков.
Также в рамках международного юридического форума обсуждались преступления западных стран в отношении детей Донбасса. На сессии присутствовали министр юстиции Константин Чуйченко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр просвещения Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Модератором выступил журналист Владимир Соловьев.
В своем докладе председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что с 2014 года его ведомство возбудило более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе. С того времени погибли более 5000 человек, в том числе не менее 138 детей. Самой маленькой жертве украинской агрессии довелось прожить лишь 27 дней.
«В последнее время мы как раз занимались проблемой похищения детей представителями стран Запада, вывозом этих детей за рубеж. С целью неизвестной нам, но зачастую, как опыт показывает, это связано с торговлей людьми: детей продают на органы, задействуют в сексуальных кольцах, отправляют к педофилам и продают для усыновления или в рабство», — отметила глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада.
Мира Тэрада надеется, что в рамках XI Международного экономического форума, который продлится до 13 мая, будут предложены системные решения по борьбе с преступлениями против детей.