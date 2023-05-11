В Петербурге стартовал XI Международный юридический форум

В своем докладе председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что с 2014 года его ведомство возбудило более 2900 дел о событиях на Украине и в Донбассе. С того времени погибли более 5000 человек, в том числе не менее 138 детей. Самой маленькой жертве украинской агрессии довелось прожить лишь 27 дней.