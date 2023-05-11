Актрису Марину Гридасову нашли во дворе ее дома на набережной Фонтанки в Петербурге

63-летнюю актрису Марину Гридасову, которая считалась без вести пропавшей, была найдена во дворе своего дома на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».
Стоит отметить, что в последний раз актрису «Улицы разбитых фонарей» видели возле ее дома на набережной Фонтанки 1 мая. Соседи отмечали, что дверь в ее квартиру была открыта, однако самой артистки не было нигде замечено.
Один из соседей рассказал, что были просмотрены камеры видеонаблюдения. На полученной записи видно, как Гридасова вышла из дома в одном халате и тапочках. Мужчина предположил, что она пошла в круглосуточный магазин. Также он отметил, что провалов в памяти у нее не было.
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» занялись поиском артистки. Однако поступила информация, что та уже находится в реанимации 10 дней. Некоторые утверждают, что ее могли избить и изнасиловать.
Подруга актрисы Людмила рассказала, что ее нашли без одежды на улице. Также она добавила, что она сама добраться до двора не могла, потому что в больницу она поступила уже без сознания.
«Конечно, она сама добраться не могла, потому что она поступила (в больницу — Прим.ред.) без сознания. Вы знаете, все надо узнавать. Настолько все противоречиво», — рассказала подруга актрисы.
Ранее сообщалось, что сын актрисы Татьяны Васильевой Филипп попал в больницу и едва не лишился ноги.