Актрису Марину Гридасову нашли во дворе ее дома на набережной Фонтанки в Петербурге

Один из соседей рассказал, что были просмотрены камеры видеонаблюдения. На полученной записи видно, как Гридасова вышла из дома в одном халате и тапочках. Мужчина предположил, что она пошла в круглосуточный магазин. Также он отметил, что провалов в памяти у нее не было.