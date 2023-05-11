Украина рассчитывает на поставки дальнобойных ракет от США даже после категорического отказа

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ США поставлять Киеву ракеты большой дальности. Он выразил надежду на изменение этого решения.
Несмотря на то, что США продолжают спонсировать Украину и предоставлять ей миллиардные пакеты военной помощи, Вашингтон все еще не готов поставлять ВСУ ракеты большой дальности. Для Украины вопрос поставки этих ракет является ключевым, так как это оружие сможет «существенно снизить» боеспособность ВС РФ, заявил Подоляк во время прямого эфира украинского телевидения.
Ранее сообщалось, что Белый дом дал твердый отказ на поставку ракет большой дальности для ВСУ, несмотря на то, что один из главных украинских союзников в лице Великобритании согласился на отправку этого оружия Украине и ждет согласия других стран. Как отмечает издание Politico, это решение США остается неизменным и Белый дом не намерен его пересматривать.