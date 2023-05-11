Украина рассчитывает на поставки дальнобойных ракет от США даже после категорического отказа

Ранее сообщалось, что Белый дом дал твердый отказ на поставку ракет большой дальности для ВСУ, несмотря на то, что один из главных украинских союзников в лице Великобритании согласился на отправку этого оружия Украине и ждет согласия других стран. Как отмечает издание Politico, это решение США остается неизменным и Белый дом не намерен его пересматривать.