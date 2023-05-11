Представитель МИД РФ Захарова осудила конфискацию средств российского предпринимателя со стороны США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала конфискацию Минюстом Соединенных Штатов средств предпринимателя из России Константина Малофеева «вопиющей практикой экспроприации».
По словам дипломата, на такой шаг идут антироссийски настроенными силами, чтобы в очередной раз показать всему миру, а главное — бизнесу, что ждет тех, кто не желает строго идти в кильватере Вашингтона.
Мария Захарова считает, что речь идет о неприкрытом грабеже по политическим мотивам в отношении людей, не желающих следовать установкам США. Представитель МИД выразила надежду, что мировое сообщество сделает соответствующие выводы.
«Тем более что в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В. Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику», — сказала она.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала посла США в России Линн Трейси.