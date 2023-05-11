Более 60 килограммов некачественной рыбной продукции изъяли из оборота в Омской области

С начала года в Омской области специалисты Роскомнадзора изъяли из продажи три партии рыбной продукции. Общий вес не соответствующей требованиям рыбной продукции составил 62,7 килограмм, сообщает региональное управление ведомства.
С начала года управление получило шесть жалоб потребителей на качество рыбы, приобретенной в Омской области. Еще семь раз жалобы поступали из других регионов. По всем случаям были объявлены предостережения, передает сетевое издание «МК в Омске».
Сотрудники Роскомнадзора просят омичей быть внимательными при покупке рыбной продукции, обязательно изучать этикетку и избегать покупки рыбы и морепродуктов «с рук», это может быть причинить тяжкий вред здоровью. Отравление рыбой — наиболее опасное среди пищевых отравлений. Оно может произойти при употреблении испорченного продукта, который неправильно хранился или у него вышел срок годности. При ряде нарушений в хранении патогенные микроорганизмы, изначально присутствующие в зараженной рыбе, активизируют развитие стафилококка и сальмонеллы.