Более 60 килограммов некачественной рыбной продукции изъяли из оборота в Омской области

Сотрудники Роскомнадзора просят омичей быть внимательными при покупке рыбной продукции, обязательно изучать этикетку и избегать покупки рыбы и морепродуктов «с рук», это может быть причинить тяжкий вред здоровью. Отравление рыбой — наиболее опасное среди пищевых отравлений. Оно может произойти при употреблении испорченного продукта, который неправильно хранился или у него вышел срок годности. При ряде нарушений в хранении патогенные микроорганизмы, изначально присутствующие в зараженной рыбе, активизируют развитие стафилококка и сальмонеллы.