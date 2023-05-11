«Двигаемся как лошадь с шорами»: Пригожин рассказал о ситуации в Бахмуте

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении, несмотря на все трудности. Актуальные данные озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он передал, что штурмовики двигаются в «гнезде» населенного пункта в западном направлении. За прошедшие сутки максимальное продвижение составило 220 метров.
«Двигаемся как лошадь с шорами, вперед», – добавил Пригожин, его аудиосообщение опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.
Бойцами занято 68 тысяч 500 метров территории населенного пункта. Пока под контролем украинской армии остается 2,18 километра. Как ранее было отмечено, это менее пяти процентов всей территории Бахмута.