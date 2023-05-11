Глава Минфин США Йеллен заявила о планах ввести ограничения на исходящие инвестиции в КНР

Глава Минфина США Дженет Йеллен в четверг обвинила Китай в использовании «экономического принуждения» против других стран. Как передает Reuters, она заявила, что многие члены G7 разделяют мнение Вашингтона и рассматривают способы противодействовать этому.
Йеллен рассказала о планирующихся «узконаправленных» санкциях на исходящие инвестиции в КНР. Она отметила, что уже обсудила с союзниками из «Группы семи» перспективу введения таких ограничений.
Законодатели США настаивают на том, чтобы власти усилили контроль за инвестициями американских компаний и частных лиц в других странах и в первую очередь в Китае. Они ссылаются на беспокойства по поводу национальной безопасности.
«Мое собственное мнение заключается в том, что это должно быть сосредоточено на национальной безопасности», — заявила Йеллен.
Министр финансов от метила, что ограничения, по ее мнению, не направлены на подрыв экономической конкурентоспособности Китая.
Ранее Йеллен заявила, что когда Вашингтон вводит финансовые санкции, возникает риск подрыва доминирования доллара