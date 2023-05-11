Певица Ольга Бузова рассказала о выступлениях с футболистами «Барселоны»

По словам Бузовой, она является главным человеком в России и, возможно, не только, который лучше всех разбирается в медийном футболе. Она аргументировала это тем, что в 2019 году певица выступала на одном поле вместе с легендарными игроками «Барселоны». Бузова также отметила, что всегда открыта для диалога и ждет, когда к ней обратятся представители руководства МФЛ, написала она в своем Telegram-канале.