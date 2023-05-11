Певица Ольга Бузова рассказала о выступлениях с футболистами «Барселоны»

Певица и бывшая телеведущая «Дом-2» Ольга Бузова обратилась к руководству Медийной футбольной лиги России.
По словам Бузовой, она является главным человеком в России и, возможно, не только, который лучше всех разбирается в медийном футболе. Она аргументировала это тем, что в 2019 году певица выступала на одном поле вместе с легендарными игроками «Барселоны». Бузова также отметила, что всегда открыта для диалога и ждет, когда к ней обратятся представители руководства МФЛ, написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские туристы в Швейцарии напали на Бузову с вопросами о том, как она может прокомментировать конфликт России и Украины. Они подбежали к ней у ресепшена отеля и начали задавать провокационные вопросы. Однако, когда певица ушла от них, отказавшись отвечать, украинцы начали кричать ей вслед оскорбительные высказывания.