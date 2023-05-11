Кемеровский суд приговорил 45-летнего мужчину к пожизненному сроку за убийство пристава

В Кемеровской области приговорили к пожизненному сроку 45-летнего Артема П., который обвиняется в убийстве пристава в суде Новокузнецка. Также отмечается, что он ранил свидетеля, об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
СК в отношении фигуранта завел уголовное дело по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»). Суд избрал меру пресечения в виде лишения свободы на пожизненный срок в исправительной колонии особого режима. Однако осужденный Артем П. рассказал свою версию произошедшего события.
«Я зашел, судебный пристав предпринял попытку меня обезоружить, схватился за ружье и в этот момент произошел выстрел» — рассказал мужчина, добавив, что только после этого он совершил выстрел.
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