В Мариуполе снимают художественный сериал о любви «20/22»

Украинские танки проехались по улицам Мариуполя специально для съемок нового проекта «20/22» режиссера Андрея Симонова. Многосерийная драма расскажет о судьбоносных событиях в Донбассе.
Танки с украинской символикой на улицах Мариуполя сначала повергли в шок многих горожан, но, к счастью, люди вздохнули спокойно, узнав, что причина этого — съемки нового сериала о событиях специальной военной операции, а вражеская техника — всего лишь реквизит. Главный герой картины отправился добровольцем в Донбасс. Его играет популярный актер Аристарх Венес.
«Мы снимаем про любовь не в каком-то помпезном и высокопарном смысле этого слова, а про любовь мужчины к женщине, любовь к своим детям, к своему поколению, к своей земле, к своему краю. Для меня честь находиться здесь, я очень люблю Донецкую землю», — рассказал артист в перерыве между съемочными сценами.
Пока сюжетная линия нового сериала держится в секрете, но в кадре у оператора можно заметить горящие автомобили, разрушенные здания и бронетранспортер, а также вооруженных автоматами и пулеметами актеров.
«Тяжело, конечно, возвращать людей, которые здесь живут и видят все это, в те события. Но нам важно показать это зрителю на большом экране. Несмотря на все сложности, мы стараемся передать ту боль, этот разрушенный город», — поделился постановщик специальных эффектов Владимир Гребенников.
Помимо Мариуполя, съемки проекта «20/22» ведутся в Ростовской области, а также в Москве, откуда по сюжету главный герой приехал защищать Донбасс.