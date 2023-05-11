В Мариуполе снимают художественный сериал о любви «20/22»

Танки с украинской символикой на улицах Мариуполя сначала повергли в шок многих горожан, но, к счастью, люди вздохнули спокойно, узнав, что причина этого — съемки нового сериала о событиях специальной военной операции, а вражеская техника — всего лишь реквизит. Главный герой картины отправился добровольцем в Донбасс. Его играет популярный актер Аристарх Венес.