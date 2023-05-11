Переселенцы из аварийного жилья в Сургутском районе въехали в новые квартиры

Сургутский район в 2022 году стал первым в Югре, где стартовало расселение людей из фенольных домов по новой федеральной программе. В 2023 программа по переселению из такого жилья продолжится. Федеральный, окружной и местный бюджеты выделят на нее 351 млн рублей.