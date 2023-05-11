Переселенцы из аварийного жилья в Сургутском районе въехали в новые квартиры

Новый четырехэтажный дом на 56 квартир, построенный в деревне Русскинской, выкуплен для нужд муниципалитета. 51 квартира предназначена для переселения, пять квартир — для служебного жилья.
Площадь нового дома 3921,6 квадратных метров, его строили с лета 2021 по 4 квартал 2022 года, сообщает «Сургутская трибуна». Первые новоселы уже получили ключи от главы Сургутского района Андрея Трубецкого.
В этнодеревне Русскинской осталось 42 человека, которые проживают в аварийных домах. В прошлом году власти Сургутского района приобрели 321 квартиру для переселения из аварийного фонда в Русскинской, Локосово, Белом Яре, Угуте и Лянторе.
Сургутский район в 2022 году стал первым в Югре, где стартовало расселение людей из фенольных домов по новой федеральной программе. В 2023 программа по переселению из такого жилья продолжится. Федеральный, окружной и местный бюджеты выделят на нее 351 млн рублей.