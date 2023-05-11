Уровень воды в озере Тосканка в Нижегородской области начал подниматься

Озеро Тосканка в Павловском округе Нижегородской области, которое является особо охраняемой природной территорией и обмелело весной после работ на гидроузле, начало восстанавливаться.
Во время реконструкции плотины были установлены мешки с щебнем и песком для заграждения. С началом половодья их смыло, а уровень воды в озере резко упал. Местные жители говорили, что никогда не видели такого обмеления озера, передает ИА «Время Н».
Тогда специалисты заявили, что озеро опускалось и раньше, это позволяло избавиться от грязи и существенного вреда обмеление не принесет, а уровень воды поднимется за счет подземных источников и притока реки Кишма.
Сегодня видно, что озеро действительно начало восстанавливаться. Природа компенсирует потери, вызванные техногенным воздействием.