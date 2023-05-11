Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назначен послом страны в Бразилии

Ранее сообщалось, что Мельник раскритиковал действия украинского посла в Берлине Алексея Макеева после того, как последний вместе с остальными сотрудниками посольства Украины в Германии отказался возложить цветы к советскому мемориалу на День Победы. Мельник заявил, что подобный жест является для него личным оскорблением и перечеркиванием работу, которую он провел для установления этого памятника в Берлине. Он также назвал эти действия «пощечиной предкам», которые погибли во время Второй мировой войны.