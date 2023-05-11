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Владимир Зеленский в ближайшее время может приехать в Рим для встречи с премьером Мелони

Политика
Владимир Зеленский в ближайшее время может приехать в Рим для встречи с премьером Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может приехать в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Глава Украины собирается посетить Германию, и в рамках этой поездки не исключается его визит в итальянскую столицу. Агентство Ansа ранее сообщило, что папа Римский Франциск может в субботу принять президента Зеленского в Ватикане.

«Возможно, папа встретится с президентом Украины в субботу», — говорится в сообщении.

Речь при этом идет только о возможности встречи. Официального подтверждения визита украинского лидера не было.

Ранее сообщалось о реакции голландцев на визит президента Украины Владимира Зеленского.
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