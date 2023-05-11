Владимир Зеленский в ближайшее время может приехать в Рим для встречи с премьером Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни может приехать в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.
Глава Украины собирается посетить Германию, и в рамках этой поездки не исключается его визит в итальянскую столицу. Агентство Ansа ранее сообщило, что папа Римский Франциск может в субботу принять президента Зеленского в Ватикане.
«Возможно, папа встретится с президентом Украины в субботу», — говорится в сообщении.
Речь при этом идет только о возможности встречи. Официального подтверждения визита украинского лидера не было.
Ранее сообщалось о реакции голландцев на визит президента Украины Владимира Зеленского.