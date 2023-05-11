Известные актеры театра и кино записали народные аудиосказки для российской соцсети ЯRUS

«Стрекоза и муравей», «Трость», «Мастер ломастер», «Усатый полосатый»: в разделе «Детям» сервиса ЯRUS.Музыка можно услышать басни Крылова и сказки Маршака, записанные диктором Дианой Желтаноговой. А всеми любимое восточнославянское произведение «Морозко» рассказано голосом продюсера и актрисы театра, кино — Дарьи Воронцовой, известной по роли в фильме «Стиляги» и работой с «NETFLIX» и «Невафильм».