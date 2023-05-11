Известные актеры театра и кино записали народные аудиосказки для российской соцсети ЯRUS

Актеры театра и кино, теле- и радиоведущие: в проекте «Сказки от блогеров 2.0» приняли участие известные дикторы. Какие именно аудиопроизведения доступны в музыкальном сервисе российской социальной сети ЯRUS, читайте в материале ФАН.
«Елена Премудрая» Александра Афанасьева, «Акула» Льва Толстого, «Гадюка» Константина Ушинского. Эти и другие сказки записаны голосом персонажа популярного мультфильма «Пингвины Мадагаскара»: актриса кино Валерия Варченко также поделилась произведениями «Во-первых и во-вторых» Даниила Хармса и «Серебряное копытце» Павла Бажова.
«Стрекоза и муравей», «Трость», «Мастер ломастер», «Усатый полосатый»: в разделе «Детям» сервиса ЯRUS.Музыка можно услышать басни Крылова и сказки Маршака, записанные диктором Дианой Желтаноговой. А всеми любимое восточнославянское произведение «Морозко» рассказано голосом продюсера и актрисы театра, кино — Дарьи Воронцовой, известной по роли в фильме «Стиляги» и работой с «NETFLIX» и «Невафильм».
Произведения Александра Афанасьева, Владимира Даля, Константина Ушинского записаны ведущей, актрисой театра и дубляжа Александрой Богданович. Именно она озвучивала женские роли в культовых сериалах, в числе которых — «Дом Дракона», «Укрытие», «Незабытые».
Среди дикторов, записавших аудиосказки для доброго проекта, есть и совсем юные голоса. Десятилетняя актриса Радмила Яковлева, сыгравшая в нескольких фильмах, озвучила для соцсети ЯRUS сказки Льва Толстого: «Три медведя», «Лебеди» и «Филипок».
«Сказка о медведихе» Александра Пушкина полюбилась различным поколениям детей: именно она была записана актрисой театра, телевидения и кино Анной Закаловой для ЯRUS.Музыка. Рассказы Михаила Пришвина также доступны для прослушивания: «Лисичкин хлеб» рассказан голосом композитора Дмитрия Погадаева, а «Вася веселкин», «Еж» и «Ребята и утята» — голосом актера Сергея Самойлова.
В разделе «Детям» сервиса ЯRUS.Музыка можно услышать народные аудиосказки от медийных личностей — Александра Тышкунова, Андрея Шамина, Анастасии Любицкой, Дмитрия Креминского, Анны Закаловой, Эдуарда Патутина, Ксении Розовой и многих других. В числе произведений — авторские и народные притчи, былины и сказания от блогеров, политиков и музыкантов.
«ЯRUS в первую очередь ориентирован на народные и региональные произведения. В детстве у меня был сборник абхазских сказок: так родилась идея записи сказок определенных культур - дальневосточных, сибирских и других аутентичных. Им уделяют неоправданно мало внимания, поэтому мы очень надеемся, что в ЯRUS будет больше сказок из глубинки», — поделился основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин.
Команда социальной сети ЯRUS с большим теплом собрала известные аудиосказки для малышей и их родителей в отдельные плейлисты. Они доступны для прослушивания без перерыва на рекламу среди более 35 тысяч композиций ЯRUS.Музыка в специальном разделе «Детям».