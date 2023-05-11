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Ирина Винер: российских спортсменов хотят причислить к «бомжам»

Спорт
Ирина Винер: российских спортсменов хотят причислить к «бомжам»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер прокомментировала отстранение российских фехтовальщиков от международных соревнований, информирует РИА Новости.

Винер считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) хочет причислить российских атлетов к «бомжам». Такое заявление она объяснила тем, что россияне сталкиваются с дискриминацией в отборе к турнирам.

Глава ВФХГ отметила, что это отстранение может позволить российскому спорту развиваться внутренне. Она предложила сформировать альтернативу Олимпийским играм.

Ранее сообщалось, что Международная федерация фехтования (FIE) не внесла в список спортсменов, которым можно участвовать в соревнованиях, российских олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
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