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Банк России предупредил о повышенных рисках хранения средств на счетах за рубежом

Экономика
Банк России предупредил о повышенных рисках хранения средств на счетах за рубежом

Хранение средств на зарубежных счетах несет для россиян повышенные риски. Об этом сообщает Банк России в обзоре финансовых рынков.

Регулятор указывает, что меры закрытия счетов касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов РФ. По этой причине россиянам нужно учитывать повышенные риски.

ЦБ указывает, что физические лица с 2022 года значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом наблюдается тенденция к введению ограничений против российских граждан.

В первую очередь это наблюдается у банков из недружественных стран (Кипра, Франции и Швейцарии). Тенденцию демонстрируют и кредитные организации стран, которые не относятся к недружественным, но опасаются вторичных санкций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что даже самый пессимистичный сценарий санкций не сломил экономику РФ.
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