Банк России предупредил о повышенных рисках хранения средств на счетах за рубежом

Хранение средств на зарубежных счетах несет для россиян повышенные риски. Об этом сообщает Банк России в обзоре финансовых рынков.
Регулятор указывает, что меры закрытия счетов касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов РФ. По этой причине россиянам нужно учитывать повышенные риски.
ЦБ указывает, что физические лица с 2022 года значительно увеличили объемы средств, направляемых иностранным банкам и брокерам. При этом наблюдается тенденция к введению ограничений против российских граждан.
В первую очередь это наблюдается у банков из недружественных стран (Кипра, Франции и Швейцарии). Тенденцию демонстрируют и кредитные организации стран, которые не относятся к недружественным, но опасаются вторичных санкций.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что даже самый пессимистичный сценарий санкций не сломил экономику РФ.