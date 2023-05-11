Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Теннисистка Потапова сыграет с Кудерметовой в третьем круге турнира в Риме

Спорт
Теннисистка Потапова сыграет с Кудерметовой в третьем круге турнира в Риме

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Италии Элизабеттой Коччарето и пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме, суммарный призовой фонд которого составляет 3,5 миллиона евро.

Матч длился 1 час 34 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:4. В следующем этапа турнира Потапова будет играть с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская обыграла украинку Даяну Ястремскую и также пробилась в третий круг WTA-1000. По окончании игры соперницы не пожали друг другу руки.
теннис анастасия потапова WTA-1000 турнир Вероника Кудерметова
Военкоры ФАН