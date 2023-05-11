В ООН предупредили о негативных последствиях непродления зерновой сделки

Возможное непродление зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность в мире. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
На брифинге он заявил, что если черноморская зерновая инициатива не будет продолжена, это отрицательно скажется на ряде сфер. В частности, возрастут цены на продовольствие, а безопасности в этой сфере снизится.
Дюжаррик подчеркнул, что все вовлеченные стороны должны придерживаться своих обязательств. Он не указал, какая из сторон нарушает свои обязательства.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Вершинин сообщил, что Россия выступает против бесконечного продления или расширения зерновой сделки, что поддерживают многие страны Запада.