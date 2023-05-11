Меньше месяца до ЕГЭ: психолог Наталья Памфилова о том, как заставить себя учиться

Совсем скоро лето, а значит пора экзаменов. Выпускники школ получат заветные «корочки», открывающие путь в лучшую жизнь, но перед этим им нужно сдать ОГЭ и ЕГЭ. О том, как заставить себя сесть за учебники накануне экзаменов, ФАН рассказала эксперт-психолог Наталья Памфилова.
Приближается пора ЕГЭ и ОГЭ, и выпускникам предстоит финальный «рывок» перед большой взрослой жизнью. Однако, перед этим необходимо выучить те уроки, которые висели «тяжким грузом» предыдущие 11 или 9 лет.
Отличников волнует «сотка», но для некоторых подростков проблемой становится сдать экзамен даже на пресловутые «минимальные баллы». И тем, и другим необходима сила воли, чтобы сесть за учебники и либо повторить пройденный материал, либо освоить тот минимум, который позволит человеку окончить школу и начать профессиональный путь.
О том, как перебороть себя и сесть за учебник накануне столь стрессового мероприятия, как ЕГЭ или ОГЭ, рассказывает эксперт в области психологии Наталья Памфилова.
Слишком много страха и стресса
По словам специалиста, мотивация к учебе у выпускников может падать от неуверенности в своих силах и страха перед столь «ужасающим» нависшим над ними событием.
«Конечно стресс — это непростая штука. Действительно бывает, что от страха и от стресса вообще руки опускаются и не хочется ничего делать», — замечает психолог.
Памфилова уверена: подростку необходимо давать себе «передышки» и не загружать себя слишком сильно. Нередко психологи отмечают, что многие (особенно это касается отличников) уходят в подготовку «с головой»: не только оставляя любимые хобби, но и не давая себе перерывов на заслуженный даже небольшой отдых во время зубрежки.
«Во-первых, очень важно разрешить себе «отключаться», переключаться на что-то. Но самое главное, чтобы это переключение не было надолго, потому что есть искушение, что ты не просто переключишься, а отключишься и вообще не будешь ничего делать», — отмечает Памфилова.
Специалист советует попробовать ввести в свой режим занятий 15-минутные перерывы, которые будут позволять отдохнуть, но при этом не будут мешать процессу и отвлекать ученика. По словам Натальи Памфиловой, это та крайность, которую лучше не переходить.
«Еще одна крайность — это как раз тогда, когда ученик разрешает себе отвлечься от слова совсем. Сейчас я поиграю, сейчас я потреплюсь в соцсетях, а потом я все наверстаю. Знаете, это как раньше — в последнюю ночь готовились к экзамену.
На самом деле, как раз вот это разрешение себе все откладывать «на потом» приводит к тому, что становится так страшно, что ты не делаешь, что ты не успеешь… — все это сподвигает к тому, что в результате не делается вообще ничего», — рассказывает эксперт.
По этой причине психолог рекомендует соблюдать «золотую середину»: разрешать себе переключаться, но знать свою «норму».
«Каждый человек про себя знает некую свою «норму». Кому-то можно переключиться на полчаса, и ничего не случится, а наоборот человек отдохнет. А кому-то на полчаса нельзя переключаться, а можно только на 15 минут, потому что иначе потом будет сложно заставить себя погрузиться во все это обратно», — считает специалист.
Ранее ФАН разглядел «корни» ярких волос: психолог Ольга Латынцева пояснила, откуда у подростков берется желание тотально поменять свою внешность.