Меньше месяца до ЕГЭ: психолог Наталья Памфилова о том, как заставить себя учиться

Памфилова уверена: подростку необходимо давать себе «передышки» и не загружать себя слишком сильно. Нередко психологи отмечают, что многие (особенно это касается отличников) уходят в подготовку «с головой»: не только оставляя любимые хобби, но и не давая себе перерывов на заслуженный даже небольшой отдых во время зубрежки.