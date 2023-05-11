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В Роспотребнадзоре заявили о низком риске завоза оспы обезьян в Россию

Общество
В Роспотребнадзоре заявили о низком риске завоза оспы обезьян в Россию

Риски завоза и распространения оспы обезьян сохраняются в России на минимальном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор указывает, что риски завоза и распространения оспы обезьян в РФ минимальны. Всего было зафиксировано два случая, пациенты выписались после выздоровления.

Противоэпидемические меры помогли не допустить распространения заболевания. Научные учреждения обеспечили оперативную диагностику данного заболевания, отметили в ведомстве.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян в августе минувшего года.
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