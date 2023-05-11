В Роспотребнадзоре заявили о низком риске завоза оспы обезьян в Россию

Риски завоза и распространения оспы обезьян сохраняются в России на минимальном уровне. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор указывает, что риски завоза и распространения оспы обезьян в РФ минимальны. Всего было зафиксировано два случая, пациенты выписались после выздоровления.
Противоэпидемические меры помогли не допустить распространения заболевания. Научные учреждения обеспечили оперативную диагностику данного заболевания, отметили в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отменила режим ЧС в связи со вспышкой оспы обезьян в августе минувшего года.