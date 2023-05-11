Представитель ООН Дюжаррик: организация желает добиться прогресса в экспорте продовольствия из РФ

ООН продолжит контакты с участниками черноморской зерновой инициативы, чтобы добиться прогресса в экспорте российских продовольствия и удобрений. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что контакты продолжатся в ближайшие дни. Дюжаррик отметил, что есть определенные сложности, о которых ООН прямо говорит.
«Мы пытаемся их преодолеть и добиться продолжения "зерновой сделки", а также прогресса в экспорте российских продовольствия и удобрений», — заявил представитель генсека ООН.
Ранее Минобороны Турции положительно оценило итоги переговоров по «зерновой сделке». В ведомстве отметили, что обсуждение прошло в конструктивном ключе и было полезно.