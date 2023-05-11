Жительницу Сочи заподозрили в истязании четверых приемных детей

Следователи выяснили, что с 2018 года семья живет в одном из поселков Адлерского района. С декабря 2022 года по 1 мая 2023 года мать и ее старший приемный сын регулярно били четверых детей, оскорбляли, лишала их пищи на день. Такое поведение женщина оправдывала воспитательными целями.