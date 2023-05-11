Жительницу Сочи заподозрили в истязании четверых приемных детей

Против матери и ее неродного старшего сына в Сочи следователи возбудили уголовное дело по факту по подозрению в истязании четверых приемных детей. Об этом сообщает краснодарский главк СКР.
Следователи выяснили, что с 2018 года семья живет в одном из поселков Адлерского района. С декабря 2022 года по 1 мая 2023 года мать и ее старший приемный сын регулярно били четверых детей, оскорбляли, лишала их пищи на день. Такое поведение женщина оправдывала воспитательными целями.
Потерпевшие рассказали об истязании старшим приемным детям, которые живут уже отдельно от матери. Те сразу же обратились в полицию.
В отношении 47-летней женщины и ее 19-летнего приемного сына возбуждено дело по статье «истязание с применением пытки». Дети были изъяты из приемной семьи.
Ранее суд в Краснодаре приговорил супругов к 22 и 18 годам колонии за истязание и убийство несовершеннолетнего.