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Дмитрий Губерниев призвал готовиться к пропуску ближайших четырех Олимпиад

Спорт
Дмитрий Губерниев призвал готовиться к пропуску ближайших четырех Олимпиад

Спискам спортсменов из России, якобы допущенных к международным соревнованиям, не стоит доверять, считает комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, западные чиновники будут строить препятствия для участия российских атлетов в состязаниях. Не исключено, что Россия не будет участвовать и в ближайших четырех Олимпиадах, добавил журналист.

«Никого никуда не допустят, не надо тешить себя иллюзиями», — передает «Матч ТВ» слова Губерниева.

В Минспорте РФ ранее заявили, что Международная федерация фехтования (FIE) дискредитировала себя недопуском россиянок к состязаниям. В списки не были включены олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова.
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