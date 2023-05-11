Дмитрий Губерниев призвал готовиться к пропуску ближайших четырех Олимпиад

Спискам спортсменов из России, якобы допущенных к международным соревнованиям, не стоит доверять, считает комментатор Дмитрий Губерниев.
По его словам, западные чиновники будут строить препятствия для участия российских атлетов в состязаниях. Не исключено, что Россия не будет участвовать и в ближайших четырех Олимпиадах, добавил журналист.
«Никого никуда не допустят, не надо тешить себя иллюзиями», — передает «Матч ТВ» слова Губерниева.
В Минспорте РФ ранее заявили, что Международная федерация фехтования (FIE) дискредитировала себя недопуском россиянок к состязаниям. В списки не были включены олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова.