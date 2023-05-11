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ООН прокомментировала передачу Украине Британией дальнобойных ракет Storm Shadow

Политика
ООН прокомментировала передачу Украине Британией дальнобойных ракет Storm Shadow

ООН желает завершения конфликта на Украине в соответствии с резолюциями и международным правом. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Таким образом он прокомментировал новость о поставках Великобританией Украине крылатых ракет Storm Shadow. Он добавил, что ООН не будет комментировать каждую отправку оружия.

«Мы хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями», — сказал Дюжаррик

Ранее CNN сообщил о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Отмечается, что Киев заверил Лондон, что не применит данное вооружение для нанесения ударов по территории России.
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