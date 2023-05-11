Семь причин поменять личинку замка: ФАН собрал пошаговую инструкцию, как это сделать

К счастью, в большинство входных дверей в России вмонтированы замки со сменной личинкой. Однако размеры у разных моделей отличаются. Чтобы выбрать нужный в магазине замочно-скобяных изделий, можно замерить «фас и профиль» сердцевины замка. А можно приложить лист бумаги к двери и очертить контур личинки, отметив в том числе и прорезь под ключ. Дополнительно измерьте толщину двери или тоже отметьте ее на листе. Личинка должна располагаться строго от внутренней до наружной плоскости двери: если она будет выступать за эти пределы, то ваше имущество станет легкой добычей для взломщиков.