Семь причин поменять личинку замка: ФАН собрал пошаговую инструкцию, как это сделать

Знаете ли вы, когда подходит время поменять личинку замка? ФАН выяснил причины заняться этим и подготовил пошаговую инструкцию, как этос делать своими руками.
Когда нужно посмотреть на замок критически
Замок эксплуатируется давно и до сих пор не вызывал нареканий. Однако с некоторых пор что-то с ним не так:
1) появились посторонние звуки;
2) открывание/закрывание замка ключом встречает какое-то сопротивление;
3) ключ трудно вставить или вынуть из замка;
4) вы на время оставляли ключи ремонтной бригаде, риэлтору, соседям, знакомым, квартирантам, бывшей подружке и так далее;
5) кто-то из домочадцев потерял ключи;
6) вы поменяли жилье;
7) вы приняли квартиру у застройщика.
Во всех перечисленных случаях, оставив все как есть, вы рискуете однажды столкнуться с неприятным сюрпризом, когда не сможете выйти из квартиры, войти в нее или вернетесь в ограбленное жилище. Так что, попав хотя бы в одну из перечисленных ситуаций, не поленитесь заменить если не замок, то хотя бы личинку.
Личинка замка
Личинка — это внутренняя часть дверного замка, куда вставляется собственно ключ. Если замена замка целиком требует определенных знаний и умений, а порой и физической силы, то для замены личинки нужно знать лишь ее размеры и иметь крестообразную отвертку. Правда, это получится только с теми замками, сердцевина которых вынимается, и не выйдет с замками ригельного типа, без сменной части.
К счастью, в большинство входных дверей в России вмонтированы замки со сменной личинкой. Однако размеры у разных моделей отличаются. Чтобы выбрать нужный в магазине замочно-скобяных изделий, можно замерить «фас и профиль» сердцевины замка. А можно приложить лист бумаги к двери и очертить контур личинки, отметив в том числе и прорезь под ключ. Дополнительно измерьте толщину двери или тоже отметьте ее на листе. Личинка должна располагаться строго от внутренней до наружной плоскости двери: если она будет выступать за эти пределы, то ваше имущество станет легкой добычей для взломщиков.
Наконец, продавцы в отделе замочно-скобяной продукции подобрали вам нужную личинку, и вы решились сами ее заменить. Вот пошаговое руководство вам в помощь.
Как заменить личинку замка
Несколько последовательных действий помогут вам не прибегать к услугам сторонних специалистов:
1) вооружитесь крестообразной отверткой, при необходимости открутите накладку вокруг личинки на двери;
2) вставьте ключ в замок и поверните на 10-15 градусов;
3) с торцевой части двери, куда вставлено тело замка, открутите винт;
4) потянув за ключ, выньте личинку и вставьте новую;
5) убедитесь, что с наружной стороны она не выступает за пределы двери, и закрутите винт;
6) проверьте работоспособность замка с новой личинкой, он должен закрываться плавно и бесшумно.
Главное помните: ничего не надо делать с силой. Если что-то не откручивается/не закручивается, скорее всего, вы что-то делаете не так, и применяя силу, можете сломать замок. Вернитесь к началу и повторите все действия заново.
Наконец, если вы меняете личинку из соображений безопасности, например, после съехавших квартирантов, исправный механизм можно сохранить. Имея 2-3 личинки к одному замку, можно их варьировать, заменяя после смены жильцов или в случае, если какая-то сломается — чтобы добраться в магазин за новой.
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