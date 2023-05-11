Ежегодный День памяти жертв военно-политических конфликтов состоялся в ЦАР

Банги, 11 мая. Граждане Центральноафриканской Республики почтили память жертв военно-политических конфликтов.
Жители собрались около памятника мучеников в столице. Представители власти ЦАР также присутствовали на мероприятии, которое проходит с 2016 года.
Министр по гуманитарным вопросам и национальному примирению ЦАР Вирджиния Байкуа выразила соболезнования семьям погибших. Также она призвала население поддержать усилия правительства в борьбе с терроризмом.
Ранее в стране прошли торжественные шествия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники подняли российский флаг и почтили память павших на поле боя минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику «Защитникам ЦАР».
В начале месяца в ЦАР состоялся торжественный парад в честь Дня труда. По главной улице столицы промаршировали военнослужащие, затем колоннами прошли чиновники, бизнесмены и рабочие. В событии принял участие президент страны Фостен-Арканж Туадера.