Ежегодный День памяти жертв военно-политических конфликтов состоялся в ЦАР

Ранее в стране прошли торжественные шествия, посвященные празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники подняли российский флаг и почтили память павших на поле боя минутой молчания, после чего возложили цветы к памятнику «Защитникам ЦАР».