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Супруга Костомарова опровергла сообщения о тайной выписке фигуриста из больницы в Коммунарке

Общество
Супруга Костомарова опровергла сообщения о тайной выписке фигуриста из больницы в Коммунарке

Жена российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина опровергла сообщения о том, что ее супруга «тайно выписали» из больницы в Коммунарке. Об этом сообщает РБК.

Домнина сообщила агентству, что сведения о выписке Костомарова не верны. Костомаров продолжает лечение в Коммунарке, подчеркнула она.

«Выезд за границу не обсуждается и не планируется»,— сообщила супруга фигуриста

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров ранее вышел на связь с поклонниками спустя четыре месяца после госпитализации. На его странице в социальной сети появился новый пост. Спортсмен обратился к фанатам и поблагодарил их за поддержку.
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