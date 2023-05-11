Супруга Костомарова опровергла сообщения о тайной выписке фигуриста из больницы в Коммунарке

Жена российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина опровергла сообщения о том, что ее супруга «тайно выписали» из больницы в Коммунарке. Об этом сообщает РБК.
Домнина сообщила агентству, что сведения о выписке Костомарова не верны. Костомаров продолжает лечение в Коммунарке, подчеркнула она.
«Выезд за границу не обсуждается и не планируется»,— сообщила супруга фигуриста
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров ранее вышел на связь с поклонниками спустя четыре месяца после госпитализации. На его странице в социальной сети появился новый пост. Спортсмен обратился к фанатам и поблагодарил их за поддержку.