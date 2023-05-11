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Вдова Караченцова Поргина попала в больницу с травмой головы

Общество
Вдова Караченцова Поргина попала в больницу с травмой головы

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала, как получила травму при падении на даче.

Артистка в интервью Пятому каналу сообщила, что проснулась в пять утра, поскольку ей показалось, что в бойлерной течет вода. Когда она пошла туда, то поскользнулась и ударилась головой.

Поргина заявила, что чувствует себя нормально. Артистка выписалась в четверг и уже в пятницу будет закрывать больничный.

«Врачи сказали, что я очень везучая. Мне просто больше всех надо», — рассказала Поргина.

Актриса в начале года уже попадала в больницу. Тогда она жаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва.

Ранее Поргина рассказала о романе актера Николая Караченцова и балерины Елены Дмитриевой.
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