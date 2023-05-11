Вдова Караченцова Поргина попала в больницу с травмой головы

Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина рассказала, как получила травму при падении на даче.
Артистка в интервью Пятому каналу сообщила, что проснулась в пять утра, поскольку ей показалось, что в бойлерной течет вода. Когда она пошла туда, то поскользнулась и ударилась головой.
Поргина заявила, что чувствует себя нормально. Артистка выписалась в четверг и уже в пятницу будет закрывать больничный.
«Врачи сказали, что я очень везучая. Мне просто больше всех надо», — рассказала Поргина.
Актриса в начале года уже попадала в больницу. Тогда она жаловалась на тахикардию и последствия нервного срыва.
Ранее Поргина рассказала о романе актера Николая Караченцова и балерины Елены Дмитриевой.