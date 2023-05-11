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В Тульской области пенсионерка скончалась после удаления зуба местным стоматологом

Происшествия
В Тульской области пенсионерка скончалась после удаления зуба местным стоматологом

Пожилая женщина из Тульской области обратилась к стоматологу за удалением зуба и умерла от осложнений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По данным пресс-службы регионального СУ СК России, пенсионерка умерла в декабре прошлого года, но ход процессу дали только сейчас.

Жительница Тульской области удалила зуб в одной из клиник Богородицка. Уже на следующий день место появилась боль, поэтому пациентка обратилась повторно. В результате ей пришлось пройти стационарное лечение.

Спустя сутки после выписки, она вызвала скорую. Врачи решили госпитализировать больную. Она скончалась по пути в больницу. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия для оценки действий медперсонала.

Ранее в Москве врачи смогли спасти 12-летнего мальчика. Подросток пытался покончить с собой. Попытка свести счеты с жизнью обернулась для него клинической смертью.
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