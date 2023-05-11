Пригожин указал на нежелание «Самодовольной Красной Шапочки» увидеть прорыв ВСУ на флангах под Бахмутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подверг критике «Самодовольную Красную Шапочку», которая не может поверить в начало контрнаступления ВСУ.
В своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный написал, что киевский режим начал операцию по окружению российских сил на Бахмутском направлении. Украинские боевики намерены ударить по флангам и зайти в тыл. Не исключено, что в ближайшие сутки ВСУ будут наращивать силы на юге. Можно считать, что наступление Украины уже началось, добавил Поддубный.
«Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка все еще думает, что это бабушка», — подчеркнул Пригожин, комментарий которого опубликовала его пресс-служба.
Пригожин ранее подверг критике тех, кто говорил, что «мальчик волка увидел», когда бизнесмен предупреждал об активных маневрах ВСУ. По словам основателя «оркестра», в последнее время было большое количество действий, направленных на «высушивание» ЧВК «Вагнер».