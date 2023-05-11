Пригожин указал на нежелание «Самодовольной Красной Шапочки» увидеть прорыв ВСУ на флангах под Бахмутом

В своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный написал, что киевский режим начал операцию по окружению российских сил на Бахмутском направлении. Украинские боевики намерены ударить по флангам и зайти в тыл. Не исключено, что в ближайшие сутки ВСУ будут наращивать силы на юге. Можно считать, что наступление Украины уже началось, добавил Поддубный.