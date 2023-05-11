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Пригожин указал на нежелание «Самодовольной Красной Шапочки» увидеть прорыв ВСУ на флангах под Бахмутом

Армия
Пригожин указал на нежелание «Самодовольной Красной Шапочки» увидеть прорыв ВСУ на флангах под Бахмутом

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подверг критике «Самодовольную Красную Шапочку», которая не может поверить в начало контрнаступления ВСУ.

В своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный написал, что киевский режим начал операцию по окружению российских сил на Бахмутском направлении. Украинские боевики намерены ударить по флангам и зайти в тыл. Не исключено, что в ближайшие сутки ВСУ будут наращивать силы на юге. Можно считать, что наступление Украины уже началось, добавил Поддубный.

«Вот и еще один мальчик видит волка. Только Самодовольная Красная Шапочка все еще думает, что это бабушка», — подчеркнул Пригожин, комментарий которого опубликовала его пресс-служба.

Пригожин ранее подверг критике тех, кто говорил, что «мальчик волка увидел», когда бизнесмен предупреждал об активных маневрах ВСУ. По словам основателя «оркестра», в последнее время было большое количество действий, направленных на «высушивание» ЧВК «Вагнер».
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