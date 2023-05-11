Покушение на председателя суда Запорожской области совершено в Мелитополе

Покушение на председателя суда Запорожской области было совершено в четверг в Мелитополе, пострадали два охранника. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
По его словам, в результате покушения судья не пострадал. Получившие ранения сотрудники охраны находятся в больнице.
Балицкий указал, что при непосредственном участии суда в короткие сроки обеспечено функционирование системы правосудия на территории Запорожской области. Был сформирован штат судей и была запущена пенитенциарная система.
Балицкий указал, что покушение на судью является ничем иным, как попыткой киевского режима дестабилизировать обстановку на территории нашего региона. Врио губернатора добавил, что следователи устанавливают причастных к покушению.
Ранее сообщалось, что в СБУ не стали отрицать свою причастность к покушению на писателя Захара Прилепина.