«Зенит» объявил о возвращении из «Пари Нижний Новгород» вратаря Никиты Гойло

Выступающий с февраля 2022 года за «Пари Нижний Новгород» вратарь Никита Гойло по окончании сезона вернется в петербургский «Зенит», говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Петербургский клуб желает футболисту успешного завершения сезона и ждет скорейшего возвращения в родной Санкт-Петербург. Действующий контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026-2027.
Вратарь родился в 1998 году в Северной столице, он является воспитанников СДЮСШОР «Зенит». Его дебют состоялся в молодежном составе клуба. За «Нижний Новгород» провел 18 встреч на правах аренды.
Ранее колумбийский форвард Матео Кассьерра выразил желание остаться в ФК «Зенит».