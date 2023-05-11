Писатель Николай Стариков высказался о внесении актера Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла актера Артура Смольянинова (признан иноагентом в РФ) в перечень террористов и экстремистов.
Данный артист публично заявлял, что, в случае необходимости, готов с оружием в руках выступить на стороне Украины. Об этом в беседе с ФАН напомнил писатель, публицист, политолог Николай Стариков.
«Как говорится, язык мой — враг мой. По крайней мере он на камеру, публично заявил о том, что готов взять в руки оружие и воевать против своей Родины. Воевать — значит стрелять и убивать. Включение его в такой перечень мне кажется абсолютно справедливым действием», — прокомментировал писатель.
Николай Стариков также оценил тот факт, что в свое время Артур Смольянинов✱ в фильме «9 рота» сыграл роль отважного советского солдата.
«Нельзя сказать, что, если человек актер, то значит он понимает в жизни больше, чем представитель какой-то другой профессии. Перед нами невежественный, возможно, необразованный человек. Обладая актерским талантом, он играл своего персонажа и делал это достаточно талантливо. Что на самом деле было у него в голове, на сердце, уровень его понимания событий мы сейчас и наблюдаем», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он выразил надежду на то, что данный артист ограничится лишь скандальными высказываниями.
«Мы не знаем, были ли это просто слова, обычное бахвальство или за подобными заявлениями Смольянинова последуют какие-то действия в виде вооруженной или террористической борьбы против России. Будем надеяться, что он не совершит непоправимого шага», — подытожил публицист.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов поддержал внесение Артура Смольянинова в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, парламентарий отметил, что не считает этого человека большим артистом.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами