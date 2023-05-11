Досрочно ставший чемпионом РПЛ «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

Футбольный клуб «Зенит» проведет матч 27-го тура РПЛ с «Краснодаром» в золотой форме в честь досрочной победы в чемпионате. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.
Петербургская команда под руководством тренера Сергея Семака одержала победу над московским «Спартаком», тем самым обеспечила себе чемпионский титул за четыре тура до окончания Лиги, набрав 64 очка.
13 мая матч с «Краснодаром» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Футболисты наденут золотую форму, а на эмблеме клуба появится вторая звезда.
Помимо матча с краснодарской командой сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». «Краснодар» также в рамках РПЛ.
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