Ученые из университета Вирджинии объяснили, какие запахи привлекают комаров

Некоторые средства гигиены способны привлекать комаров к телу человека. Такой вывод сделали исследователи из Политехнического университета Вирджинии. Результаты они опубликовали в журнале iScience.
По мнению авторов, комаров привлекает смесь нескольких летучих веществ, которые есть в мыле. Если в составе только один компонент, он может влиять противоположным образом.
В составе мыла нередко присутствует лимонен. Насекомые плохо реагируют на него. В комбинации с другими продуктами он привлекал комаров, цитирует результаты исследования телеканал «Царьград».
Ученые проанализировали данные всех испытуемых. Они выяснили, что наиболее «интересным» насекомые считают вещество с запахом ландыша, тропических фруктов и цветов.
Средства гигиены в некоторых случаях могут наносить вред. Ранее стоматолог Мария Михайлова призвала отказаться от отбеливающей пасты для зубов.