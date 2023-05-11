В ЕК получили письма министров пяти стран Евросоюза об импорте украинской сельхозпродукции

Еврокомиссия получила обращение министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии по вопросу импорта украинской сельхозпродукции. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.