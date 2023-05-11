В ЕК получили письма министров пяти стран Евросоюза об импорте украинской сельхозпродукции

Еврокомиссия получила обращение министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии по вопросу импорта украинской сельхозпродукции. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Письмо было передано представителями стран председателю ЕК, комиссару ЕС по торговле Валдису Домбровскису. Феррер сообщила, что ответ поступит в установленном порядке.
«Мы можем подтвердить получение письма, ответим на него в установленном порядке», — сообщила Феррер
Ранее замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка пригрозил Молдавии запретом на ввоз товаров. Киев пойдет на данный шаг, если Кишинев ограничит импорт украинского зерна.