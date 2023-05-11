Премьер-министр Грузии Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить антироссийские санкции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не станет вводить односторонние антироссийские санкции.
Гарибашвили объяснил это решение тем, что ввод санкций только усугубит проблемы грузинского населения и бизнеса. Он отметил, что те компании и граждане России, которые находятся под санкциями, не смогут воспользоваться территорией Грузии.
Кроме того, грузинский премьер подчеркнул важность торговли и экономики с РФ. По его мнению, взаимодействие с Москвой входит в интересы Тбилиси.
«Все должны отнестись к этому факту с пониманием, и в первую очередь наши друзья, если они действительно наши друзья и не имеют каких-то других умыслов», — сказал Гарибашвили.
Ранее сообщалось, что в США намерены ввести санкции против Грузии, если прямое авиасообщение с Россией будет возобновлено. Как говорится в сообщении Госдепа, решение Москвы и Тбилиси вызывает обеспокоенность США.