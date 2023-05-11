ООН работает над началом движения заблокированных российских судов с удобрениями

В Организации Объединенных Наций работают над разрешением движения для заблокированных в портах судов с российскими удобрениями в нуждающиеся государства. Об этом сообщили в офисе Генерального секретаря Антониу Гутерриша.
«Есть ряд российских судов с удобрениями, и мы работаем над тем, чтобы они <...> отправились в наиболее нуждающиеся страны», - сказали представители организации.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что глава Конференции организации по торговле и развитию Ребекка Гринспан и ее коллеги постоянно работают со всеми сторонами для скорейшего разрешения ситуации.
Ранее в ООН сообщили, что еще очередной этап переговоров по зерновой сделке зашел в тупик.