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Названы упражнения для шеи, которые помогут избавиться от «вдовьего горба»

Спорт
Названы упражнения для шеи, которые помогут избавиться от «вдовьего горба»

Несложные упражнения могут помочь тем, кто страдает от так называемого «вдовьего горба», характерным для женщин среднего возраста.

Причинами возникновения «вдовьего горбика» могут быть нарушения осанки, малоподвижный образ жизни и нарушения эндокринной системы. Также жировая прослойка на задней стороне шеи часто появляется у женщин во время менопаузы.

Для борьбы с этим явлением обозреватели издания Sport24 предлагают следить за осанкой и выполнять простые упражнения на укрепление проблемной зоны. Для этого нужно делать круговые движения плечами, затем положить руки на затылок и разводить локти в стороны. Закончить занятия журналисты советуют массажем трапециевидной мышцы.

Ранее тренер Кейли Кроуфорд рассказала о худших упражнениях для похудения.
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