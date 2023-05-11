Названы упражнения для шеи, которые помогут избавиться от «вдовьего горба»

Для борьбы с этим явлением обозреватели издания Sport24 предлагают следить за осанкой и выполнять простые упражнения на укрепление проблемной зоны. Для этого нужно делать круговые движения плечами, затем положить руки на затылок и разводить локти в стороны. Закончить занятия журналисты советуют массажем трапециевидной мышцы.