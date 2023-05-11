Политологи рассказали, как отмена виз в Россию нарушила планы Запада по включению Грузии в НАТО

Понимая это, американцы хитрят, делая ставку больше на правящий класс политической элиты. Но и среди него, отметил политолог, преобладает мнение, что Грузии лучше интегрироваться в Евразийский экономический союз, чем в ЕС. По его словам, товарооборот между Грузией и Россией только с конца 2022-го вырос на 52%, несмотря на то, что у нас с Грузией нет никаких дипломатических отношений.