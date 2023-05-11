Политологи рассказали, как отмена виз в Россию нарушила планы Запада по включению Грузии в НАТО

Грузинские политологи объяснили в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему отмена виз в Россию для граждан Грузии вызвала волну негодования в США. По их мнению, американцы беспокоятся, что такой жест российских властей замедлит интеграцию Грузии в ЕС и НАТО.
Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией, а также с 15 мая отменил визовый режим для граждан закавказской страны. Президент Грузии назвала решения Москвы «провокацией» и призвала собрать Совбез, чтобы обсудить введение виз для граждан РФ. При этом Госдепартамент США обещает санкции за отмену Россией виз для граждан Грузии и возобновление прямого авиасообщения.
Директор «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе (Тбилиси) считает, что санкции США наложат на Грузию только в том случае, если откроют ворота для самолетов «Боинг», находящиеся в лизинге у российских авиаперевозчиков, на которые наложены санкции. По его словам, это является единственным юридическим обоснованием для введения западных санкций.
«Производители самолетов “Боинг” требуют свои самолеты назад от российских авиакомпаний. Если Грузия откроет свое воздушное пространство для прилетов этих самолетов, страна автоматически становится соучастницей этой сделки с Россией, которую на Западе считают незаконной», — рассказал Гулбаат Рцхиладзе.
Бурную реакцию США на отмену виз в Россию эксперт объясняет слишком предвзятым отношением американцев ко всему, что происходит в Грузии, и ее отношениям с соседями. По его словам, американцы держат Грузию «под лупой», поскольку считают республику последним своим оплотом на Кавказе и в восточной части Черного моря.
«Турция под Эрдоганом очень проблематичный партнер для Америки, и, конечно, американцы никак не могут и не хотят отказаться от своего влияния в Грузии. Американцев больше всего заботит то, чтобы не начался процесс сближения Грузии с Россией, а не отдельно взятая отмена визового режима», — отметил Гулбаат Рцхиладзе.
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили политолог предлагает рассматривать в том же ключе. По его словам, Зурабишвили является таким же ставленником Запада, как бывший президент Саакашвили, при котором она занимала пост министра иностранных дел.
«Она радикально настроена против всего, что происходит между Россией и Грузией. Хотя был шанс в самом начале, когда она стала президентом, она шла навстречу, хотела какие-то контакты наладить в России, но ей отказали, и она обозлилась после этого и стала уже радикальным антироссийским деятелем», — заявил Гулбаат Рцхиладзе.
Простые граждане Грузии, по его словам, с радостью восприняли информацию об отмене виз в Россию. Ранее, чтобы получить российскую визу, им приходилось прилагать слишком много усилий. Сейчас грузинам будет проще навещать родственников в России и трудоустраиваться в РФ, отметил политолог.
Политолог, публицист, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин напомнил, что американцы со времен Бжезинского, рассматривают евразийское пространство как шахматную доску, на которой они пытаются создать очаги сопротивления интеграционным процессам. Главная цель, которую ставят США в Закавказье — не допустить воссоединения бывших советских республик с Россией, чтобы СНГ не представляло угрозу или мощную конкуренцию «коллективному Западу». Именно в этих целях, считает политолог, США подтолкнули Саакашвили на военную авантюру, развязав военный конфликт в Южной Осетии.
«Эксперимент США в отношении Саакашвили в Грузии был элементом проверки России на стойкость. Они ориентировались на отрыв Грузии от России и, конечно, на работу с протестными настроениями в самой России», — отметил Юрий Самонкин.
После начала СВО западные структуры снова активизировали свою деятельность в Грузии, заставляя подконтрольных политиков продвигать тему вступления в ЕС и в НАТО. Но большинство населения и предпринимателей Грузии, отметил политолог, не хочет разрывать сложившиеся связи с РФ. По их мнению, интеграция с ЕС для Грузии равноценна самоубийству, поскольку после реализации таких планов республика превратится во вторую нестабильную Украину.
«У грузин в приоритете экономика и традиционные ценности. Европейские ценности грузинский народ не может принять, поскольку они бьют по институтам семьи и религиозным традиционным ценностям», — пояснил Юрий Самонкин.
Понимая это, американцы хитрят, делая ставку больше на правящий класс политической элиты. Но и среди него, отметил политолог, преобладает мнение, что Грузии лучше интегрироваться в Евразийский экономический союз, чем в ЕС. По его словам, товарооборот между Грузией и Россией только с конца 2022-го вырос на 52%, несмотря на то, что у нас с Грузией нет никаких дипломатических отношений.
«Грузинским производителям легче по упрощенной таможенной системе возить грузинские вина на территорию России, нежели стоять в очередях и проходить какие-то бюрократические процедуры в Европе», — отметил Юрий Самонкин.
Публицист, журналист, политолог, главный редактор и гендиректор ИА Грузинформ Арно Хидирбегишвили опасается диверсий со стороны радикалов, связанных с киевскими нацистами. По его словам, возобновление авиасообщения между Грузией и РФ должно вызвать волну ярости у киевских властей, которые тешат себя мыслью, что Россия будет изгоем в мире.
«Российский самолет в грузинском небе — это большой инфаркт для киевского режима. Поэтому в первую очередь я хочу предупредить, что исключать диверсий в аэропорту нельзя», — заявил Арно Хидирбегишвили.
По словам политолога, радикальная грузинская оппозиция, вмещающая в себя разных маргиналов, начиная с окружения президента Зурабишвили, заканчивая извращенцами из ЛГБТ-сообщества, объединились, для противодействия указу Владимира Путина об отмене виз. А Госдеп США оказывает давление на правительство Грузии, чтобы оно приняло меры по ограничению поездок своих граждан в Россию.
«Эксклюзивно для вас говорю, что премьеру Гарибашвили уже звонят из Госдепа те же самые мистеры, которые звонили ему 9 марта и заставили в первом чтении принятый закон об агентах иностранного влияния отозвать, чтобы не люстрировать эту публику», — отметил Арно Хидирбегишвили.
Политолог считает, что отмена виз — это подарок Владимира Путина грузинскому народу, с которым вместе с другими народами многонационального СССР была 78 лет назад одержана победа над нацизмом. Сейчас в Грузии многие политики пытаются поставить себе в заслугу отмену виз в Россию, но большинство грузин, отметил он, понимают, что они просто пытаются присвоить себе лавры российского лидера.