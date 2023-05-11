Экономист Зайченко назвал дефолт США политическим оружием против РФ и Китая

Америке сулят катастрофический экономический кризис. Президент США Джо Байден заявляет, что дефолт в стране негативно отразится на экономике всего мира. В тоже время тот дефолт, о котором, действительно, может идти речь — технический, по мнению экономиста, специалиста по производным финансовым инструментам, трейдера срочного рынка Вячеслава Зайченко так глобально не повлияет на мировую экономику. А вот фактический дефолт, который маловероятен, эксперт в комментарии ФАН назвал политическим оружием против РФ и Китая.