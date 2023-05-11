Экономист Зайченко назвал дефолт США политическим оружием против РФ и Китая

Америке сулят катастрофический экономический кризис. Президент США Джо Байден заявляет, что дефолт в стране негативно отразится на экономике всего мира. В тоже время тот дефолт, о котором, действительно, может идти речь — технический, по мнению экономиста, специалиста по производным финансовым инструментам, трейдера срочного рынка Вячеслава Зайченко так глобально не повлияет на мировую экономику. А вот фактический дефолт, который маловероятен, эксперт в комментарии ФАН назвал политическим оружием против РФ и Китая.
Специалист объяснил, что фактический дефолт наступает в том случае, если страна отказывается платить по госдолгу. Однако, подчеркнул Зайченко, Штаты не собираются отказываться исполнять обязательства.
«Фактический дефолт, то есть они откажутся платить по долгам. Но они не отказываются платить по долгам. Кто от этого выиграет? Никто. К сожалению, мировая экономика сильно интегрирована, и российская тоже. Америка в большом объеме приобретает и продает услуги, товары и сырье у России и наоборот. Поэтому любое экономическое ухудшение по тихоокеанскому региону отрицательно скажется на нашей экономике, пусть не на всех отраслях, скорее на каких-то межотраслевых вещах», — объяснил собеседник ФАН.
Экономист отметил, что, конечно, эффект американского дефолта на Россию не будет лавинообразным, как в самих Штатах, но будет ощутим многими экспортерами и теми компаниями, которые работают особенно в нефтегазовом секторе.
«Вы поймите правильно, любые экономические намеки — это падение спроса на энергоносители. Это не только нефть и газ, множество других. Поэтому мы видим сейчас сильное снижение в первую очередь нефти марки Urals, во вторую — международного Brent. Америка, наоборот, как раз-таки, ухудшая такие свои показатели пытается ударить в первую очередь по российской экономике и китайской. Это одно из их политических оружий, поэтому я бы здесь, наоборот, был не оптимистичен», — резюмировал специалист.
Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору США Джеймс Комер заявил, что члены семьи 46-го президента США Байдена получили более десяти миллионов долларов из-за рубежа, в том числе из Китая.