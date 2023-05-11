Россиянка Блинкова проиграла во втором круге теннисного турнира в Риме

Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла украинке Ангелине Калининой и не смогла пройти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме.
Игра длилась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 2:6, 2:6 в пользу Калининой. В следующем матче украинка сыграет с победительницей матча между американкой Софьей Кенин и белоруской Ариной Соболенко.
Турнир категории WTA-1000 в столице Италии Риме. Общий призовой фонд турнира составляет 3,5 миллиона евро.
Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Испании Нурию Парризас-Диас и прошла в следующий этап турнирной серии «Мастерса» в Риме.