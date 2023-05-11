Суд приговорил петербурженку к двум годам условно за записку на могиле родителей Путина

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу жительницы города Ирины Цыбаневой, которая оставила оскорбительное письмо на могиле родителей президента РФ Владимира Путина.
Петербурженка была признана виновной и получила наказание в виде условного лишения свободы сроком два года, сообщили в пресс-службе суда.
«Суд назначил Цыбаневой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года», — говорится в сообщении ведомства.
Следователи выяснили, что Цыбанева положила на могиле родителей Путина записку, в которой содержались оскорбления в адрес президента. Ее действия были квалифицированы судом как надругательство над местами захоронений по мотивам политической ненависти.
Ранее житель Барнаула был осужден за оскорбление сотрудника правоохранительных органов. Мужчина получил реальный срок за нецензурные высказывания в адрес полицейского.