Павел Воля попросил поклонников быть осторожными из-за действующих от его имени мошенников

Популярный юморист и резидент Comedy Club Павел Воля сообщил поклонникам, что в сети мошенники продают рекламу от его имени. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Воля уточнил, что в мессенджере стала появляться реклама различных бизнес-проектов, неизвестной ему криптовалюты Volya Cash и даже просьбы одолжить деньги в долг от аккаунтов с фотографией шоумена.
Стендап-комик попросил фанатов быть осторожными и отметил, что не имеет никакого отношения к данным манипуляциям.
«Поэтому прошу вас быть предельно осторожными и ни в коем случае не верить в такую чепуху и уж точно ни при каких обстоятельствах не инвестировать туда, не переводить никаких денег и не предоставлять данные своих карт», — написал он.
Ранее ясновидящие-мошенники обманули россиянок на 24 миллиона рублей через социальные сети.