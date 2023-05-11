СМИ: Сотни тысяч мигрантов движутся к границе США

В соцсетях появились многочисленные видео, на которых запечатлены огромные толпы беженцев, движущиеся к границе между Мексикой и США. Их численность оценивается в 150 тысяч человек. Кроме того, как сообщают СМИ, на сопредельной территории мигранты разбили три крупных лагеря, в которых по самым скромным подсчетам разместилось более 100 тысяч просителей убежища.