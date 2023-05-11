СМИ: Сотни тысяч мигрантов движутся к границе США

Вашингтон, 11 мая. Сотни тысяч нелегальных мигрантов направляются к южной границе США в ожидании возможности попасть в Соединенные Штаты.
В соцсетях появились многочисленные видео, на которых запечатлены огромные толпы беженцев, движущиеся к границе между Мексикой и США. Их численность оценивается в 150 тысяч человек. Кроме того, как сообщают СМИ, на сопредельной территории мигранты разбили три крупных лагеря, в которых по самым скромным подсчетам разместилось более 100 тысяч просителей убежища.
Все они ожидают отмены действия законодательного акта, известного как «раздел 42», который ограничивал въезд беженцев на территорию Соединенных Штатов. Сегодня, благодаря решению администрации Джо Байдена, данный акт перестанет действовать.
По оценкам специалистов, с момента прихода к власти нынешней администрации, которая неоднократно заявляла о необходимости либерализации миграционной политики, в Мексику прибыло до 3 миллионов человек, которые надеются получить убежище в США. Большинство из них — жители государств Центральной Америки и Карибского бассейна.
В ожидании наплыва огромного количества мигрантов власти ряда штатов ввели режим чрезвычайного положения. На границе были развернуты подразделения Национальной гвардии, которые должны оказать помощь пограничной службе в приеме и оформлении беженцев.
Представители Республиканской партии неоднократно критиковали действующую администрацию за неспособность защитить государственные границы от проникновения нелегалов. Согласно социологическим опросам, миграционный кризис в течение нескольких лет является одним из наиболее часто упоминаемых вопросов внутренней политики.