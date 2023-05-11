После попадания ракеты в израильском городе Реховот ранения получили пять человек

Пять человек получили ранения в результате попадания ракеты, запущенной с территории сектора Газа, в здание в израильском городе Реховот. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой медпомощи.
По предварительной информации, палестинская ракета попала в жилой дом. Медики службы указали, что речь идет о пятерых пострадавших.
Один человек находится в критическом состоянии. По данным радиостанции Kan, в результате атаки скончался мирный житель.
Конфликт между Палестиной и Израилем разгорается с новой силой. Еврейские военные нанесли серию ночных авиаударов по сектору Газа, в результате которых были убиты четыре человека, в том числе десятилетняя девочка и военный командир.