«Либо в Артемовске, либо погибли»: Пригожин опроверг отвод бойцов ЧВК «Вагнер» в резерв

По словам Пригожина, эта информация не соответствует действительности, поскольку бойцы ЧВК «Вагнер» либо находятся в Бахмуте, либо погибли. Бизнесмен также осудил тот факт, что в последнее время предпринималось большое количество действий для «высушивания» его «оркестра».