«Либо в Артемовске, либо погибли»: Пригожин опроверг отвод бойцов ЧВК «Вагнер» в резерв

Бойцы ЧВК «Вагнер» не были отведены в резерв, поскольку все «музыканты» либо в Бахмуте (Артемовске), либо погибли, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Журналист Юрий Подоляка, говоря о ситуации в Бахмуте, сказал, что часть фронта пришлось передать под контроль регулярной армии для отведения части «музыкантов» в резерв с целью дальнейшего использования их боевого потенциала. Журналисты РИА «Новый День» попросили предпринимателя прокомментировать высказывание эксперта.
По словам Пригожина, эта информация не соответствует действительности, поскольку бойцы ЧВК «Вагнер» либо находятся в Бахмуте, либо погибли. Бизнесмен также осудил тот факт, что в последнее время предпринималось большое количество действий для «высушивания» его «оркестра».
««Музыканты» не в резерв отведены, «музыканты» либо в Артемовске, либо погибли. В последнее время делалось все возможное, чтобы как можно сильнее «высушить» «музыкантов», потому что они слишком проблемные и слишком активные. Довысушивались. Я много раз об этом говорил, но все рассказывали, что «мальчик волка увидел». Вот волк пришел, давайте, ребята, вперед, на баррикады, разбираемся», — сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Бизнесмен подчеркнул, что все силы «оркестра» полностью задействованы, а резервов у «музыкантов» нет. Плюс ко всему российским войскам нужно удерживать фланги и никуда не убегать.
«Вот когда будете стоять намертво, тогда все будет здорово. Тогда Родина будет в безопасности», — резюмировал предприниматель.
Пригожин ранее сообщил о тяжелой ситуации на Бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК «Вагнер», те подразделения, которые должны были удерживать фланги, фактически без боя оставляют позиции.