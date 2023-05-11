Матыцин: недопуск российских спортсменов дискредитирует FIE

Решение Международной федерации фехтования (FIE) о недопуске россиян к соревнованиям дискредитирует саму организацию, заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.
По словам чиновника, руководство федерации своими дейстиями нарушает права российских атлетов.
«Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте», — говорится в сообщении Матицына, опубликованном в Telegram-канале Минспорта.
О недопуске российских фехтовальщиц к соревнованиям ранее рассказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.