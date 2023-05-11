Глава Пентагона Остин опасается репутационных рисков из-за возможного дефолта в США

Возможный дефолт в США может привести к серьезным репутационным рискам как для самих Соединенных Штатов, так и для их армии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Глава военного ведомства добавил, что подобной ситуацией могут воспользоваться Китай и другие государства. Наступление дефолта напрямую отразится на жизнеспособности американских военных за границей и на сотрудничающих с ними гражданских лицах.
«Это несет существенные риски для нашей репутации. США на мировой арене рассматривают как источник стабильности, и мы всегда платим наши долги», — заявил Остин.
Ранее Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине. Объем поддержки составил 1,2 миллиарда долларов и «не связан с ближайшими планами» Киева.