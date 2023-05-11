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Глава Пентагона Остин опасается репутационных рисков из-за возможного дефолта в США

Политика
Глава Пентагона Остин опасается репутационных рисков из-за возможного дефолта в США

Возможный дефолт в США может привести к серьезным репутационным рискам как для самих Соединенных Штатов, так и для их армии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Глава военного ведомства добавил, что подобной ситуацией могут воспользоваться Китай и другие государства. Наступление дефолта напрямую отразится на жизнеспособности американских военных за границей и на сотрудничающих с ними гражданских лицах.

«Это несет существенные риски для нашей репутации. США на мировой арене рассматривают как источник стабильности, и мы всегда платим наши долги», — заявил Остин.

Ранее Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине. Объем поддержки составил 1,2 миллиарда долларов и «не связан с ближайшими планами» Киева.
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